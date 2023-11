Marina di Massignano, un successo l’incontro di ‘PartecipAzione’

La campagna d’ascolto avviata dal movimento "PartecipAzione" di Massignano, di cui sono coordinatori Roberta Lazzarini e Michele Silla, con una dozzina di simpatizzanti, è iniziata con il piede giusto. Sala affollata per la prima assemblea, che si è tenuta sabato all’hotel Rivamare. Sul tappeto tante proposte e tanti suggerimenti per migliorare la qualità del popoloso quartiere Marina di Massignano, in materia di ambiente, di viabilità, di servizi e di sicurezza. "Al momento siamo impegnati ad accogliere persone di varie zone e con orientamenti politici e culturali differenti – affermano dal Comitato cittadino – Abbiamo in animo di creare un embrione di futura lista che abbia il gradimento della cittadinanza attraverso una campagna di ascolto, cosa che, se eletti, dovrà essere una prassi anche dopo".