Marina di Sotto, in arrivo disagi . Tanti cantieri e il semaforo di zona

Il rifacimento dei sottoservizi e degli asfalti porterà, nel quartiere Marina di Sotto, una serie di grattacapi da risolvere per quanto riguarda la viabilità. Si prospettano mesi di ingorghi e dure lamentele, in via Volta, in cui a breve partiranno i cantieri della Ciip per fare ex novo le condotte fognarie e per ripristinare il manto stradale. Opere attesissime dalla comunità locale, che però dovrebbe essere fornita di una viabilità alternativa per non implodere. Per il momento però non si vedono tante alternative, e anzi per il quartiere arriva anche una brutta notizia: il semaforo all’incrocio fra la Strada Statale 16 e via San Pio X non verrà tolto, e il suo orario di funzionamento non verrà modificato. Così ha deciso l’amministrazione comunale, anche se nell’ultima assemblea pubblica i residenti di zona avevano espressamente chiesto di eliminare il palo segnaletico oppure di rimodularne le fasce di attività. A seguito di un’analisi condotta da Viale De Gasperi, però, il semaforo rimarrà funzionante in maniera invariata: sarà quindi lasciato a lampeggio dalle 7 alle 9, dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18 alle 20. Il problema è che il viavai di veicoli, sulla Nazionale, inizia ben prima delle 18, e quindi in tanti momenti del pomeriggio l’impianto funge da ‘tappo’ per i tanti che transitano tra via della Liberazione, via San Pio X e via dei Lauri. Doccia gelata per Marina di Sotto, che sperava in un ripensamento del comune. Intanto transenne e operai della Ciip dovrebbero arrivare in via Volta per febbraio. Solo dopo si potrà rifare il manto stradale, ma la paura è che i primi lavori slittino fino all’inizio della bella stagione: in quel caso, il nuovo bitume non verrà versato prima del prossimo autunno. È possibile, insomma, che i prossimi mesi saranno difficili per gli abitanti di questa strada, visto che il cantiere per le condotte sotterranee dovrebbe coinvolgere un tratto di carreggiata che va dall’Hotel Relax fino all’ex tirassegno: quasi un chilometro. A questo punto, fanno notare alcuni esponenti del comitato di quartiere, non dovrebbero esserci più dubbi sull’apertura di via Lombroso, opera che creerebbe una valvola di sfogo naturale al traffico della parallela interessata dai lavori. Chi abita in via Lombroso, però, è contrario a quest’idea, dato che in tal modo le case potrebbero essere soggette a svalutazione. La situazione è quanto mai ingarbugliata.

Giuseppe Di Marco