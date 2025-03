’Marina di Sotto’, piano triennale. C’è altro tempo per via Lombroso

Resterà in vigore almeno fino al 13 aprile 2028, il Piano particolareggiato ‘Zona Marina di Sotto – San Pio X’: due giorni fa, infatti, la giunta ha deliberato la proroga del corposo dispositivo nel quale sono state incluse diverse importanti modifiche all’assetto cittadino. Proroga che in realtà è stata stabilita prendendo atto di quanto contenuto nel decreto legge 21 del 2022, sulle ‘Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina’ in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Va ricordato, in tal senso, che il Piano era stato approvato il 13 aprile 2015 e che la normativa in vigore dà alle amministrazioni locali un periodo di 10 anni per concretizzare questo genere di strumento. E va sottolineato che, per effetto di questa delibera, tutte le previsioni del Piano rimarranno valide per ulteriori 36 mesi. Ivi inclusa quella che riguarda l’apertura di via Lombroso e la realizzazione di una rotatoria fra questa strada e viale dello Sport. Una misura finita sotto i riflettori di alcuni abitanti di zona, che recentemente hanno anche effettuato una raccolta firme – con oltre 900 sottoscrizioni – chiedendo che il Piano venga realizzato nella sua interezza, comprendendo anche parcheggi a servizio del quartiere e passaggi pedonali.

Gli abitanti, insomma, esortano l’amministrazione a tenere presente tutti i possibili effetti che la semplice apertura di via Lombroso avrebbe sulla viabilità cittadina. Va anche detto che una parte della maggioranza ha sempre ritenuto di fondamentale importante questa previsione del Piano, che offrirebbe a questa zona una valvola di sfogo al traffico locale, necessaria nelle ore di punta di viale dello Sport e viale De Gasperi, e anche al traffico di via Volta, che in questo modo diventerebbe strada a senso unico.

A fine ottobre, in tal senso, il consiglio comunale ha approvato – con 19 voti a favore – l’acquisizione di una parte dei terreni sui quali sorgerà la rotatoria, tramite cessione bonaria da parte dei privati. Con la proroga della validità, comunque, il comune ha altri anni per concretizzare tale misura: la patata bollente, insomma, potrebbe passare nelle mani della futura amministrazione, che dovrebbe da subito assumere una posizione nel merito.

Il Piano particolareggiato previsto per Marina di Sotto, in tutt’altro ambito, include anche la realizzazione di piazza San Pio X.

