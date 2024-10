Marina Suma al Piceno cinema festival

E’ entrata nel vivo la terza edizione del Piceno Cinema Festival, che quest’anno ricorderà la figura di Marcello Mastroianni, a cento anni dal sua nascita. Stasera gran finale al teatro Concordia, con l’assegnazione dei premi e la proiezione del cortometraggio vincente. Alla serata, con ingresso libero, parteciperà Marina Suma, attrice pluripremiata, molto amata dal pubblico italiano, che ha fatto la storia del nostro cinema.

Inoltre, sarà premiato il regista Mauro John Capece, per il suo impegno cinematografico sul territorio e sono attesi in sala registi e attori dei film in concorso, per momenti di dibattito e confronto sul momento attuale del cinema.

La prima tappa, a San Benedetto del Tronto, si è aperta con un doppio appuntamento al Liceo Scientifico "Rosetti", realizzato con la collaborazione della referente Silvia Marconi, nell’ambito del percorso "Cinema tra i banchi". Si è voluto così cercare di mostrare ai ragazzi l’incanto della settima arte, anche quando si tratta di produzioni indipendenti e più piccole rispetto ai grandi blockbuster che escono nelle multisale.

Lo sceneggiatore Giulio Troli e il fotografo del cinema Giuseppe Di Caro, coordinatore dell’intero progetto formativo riservato ai giovani, hanno accompagnato quindi oltre 200 ragazzi alla visione dei cortometraggi in concorso, approfondendo i numerosi temi emersi dalla visione delle opere più disparate.

Ma non bisogna dimenticare che si tratta di una manifestazione itinerante, in movimento tra diversi comuni della provincia.

Ed ecco allora che il festival ieri si è spostato in sala, al Teatro San Filippo Neri, con una serata interamente dedicata alle proiezioni finaliste del Premio Città di San Benedetto del Tronto. Quest’anno il PCF dedica una sezione alle produzioni realizzate interamente con Intelligenza Artificiale, la prima rassegna italiana a farlo. Sempre attento all’inclusione sociale, il PCF, inoltre, ha siglato una collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Linguistica e Culturale, per la realizzazione dei servizi di interpretariato LIS e sottotitolazione durante le serate.

Proseguirà, inoltre, la collaborazione con Anffas aps, che genererà una serie di iniziative volte al coinvolgimento attivo di persone fragili, tra cui la realizzazione di un atto unico teatrale in forma teatro inclusive.Dettagli riguardo serate, proiezioni e iniziative collaterali: www.picenocinemafestival.it e canali social dell’evento.

Stefania Mezzina