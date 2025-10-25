Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Ascoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Occupazione BolognaSalmonella Reggio EmiliaPrevisioni meteoIncidente BolognaRizzoli volantini Sagre weekend
Acquista il giornale
CronacaMarinangeli all’attacco:: "Il Comune espropri quell’ecomostro"
25 ott 2025
EMIDIO LATTANZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ascoli
  3. Cronaca
  4. Marinangeli all’attacco:: "Il Comune espropri quell’ecomostro"

Marinangeli all’attacco:: "Il Comune espropri quell’ecomostro"

"Il Comune espropri l’ecomostro di via Calatafimi". È la richiesta avanzata dal consigliere comunale della Lega Lorenzo Marinangeli, che ha...

L’ecomostro di via Calatafimi

L’ecomostro di via Calatafimi

"Il Comune espropri l’ecomostro di via Calatafimi". È la richiesta avanzata dal consigliere comunale della Lega Lorenzo Marinangeli, che ha protocollato un’interpellanza per sollecitare un intervento sull’ex deposito di frigorifero di via Calatafimi, da decenni in stato di abbandono e degrado. Il consigliere segnala in particolare le condizioni del marciapiede lungo il perimetro della struttura, ormai invaso dalla vegetazione. "Ci sono decine e decine di metri di marciapiede dove è impossibile camminare. Ci sono i rovi che ormai hanno invaso tutto ed è una cosa assurda", ha affermato Marinangeli. L’esponente della Lega chiede che il proprietario dell’immobile venga sanzionato e obbligato a ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro. "Il proprietario dovrebbe essere sanzionato e dovrebbe essere costretto a mettere mano alla situazione. E a questo punto, se non ottempera a quanto necessario, il Comune dovrebbe effettuare un esproprio perché parliamo di più di quarant’anni di abbandono", ha dichiarato. Marinangeli ha infine invitato l’amministrazione a rivedere le priorità degli interventi urbani, ricordando come le risorse pubbliche debbano prima di tutto essere destinate alla manutenzione delle aree più degradate. "Benvengano le belle opere come la riqualificazione di piazza Montebello che costerà un milione e 700 mila euro o piazza San Pio X. Ma credo che il cosiddetto buon padre di famiglia dovrebbe prima pensare alle priorità".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

DegradoLega