Marinangeli: "Non al parco marino"

Parco marino del Piceno, San Benedetto aderirà o no? Nell’infinita diatriba, che peraltro vede la maggioranza abbastanza spaccata, si inserisce anche la Lega: i salviniani, com’era prevedibile, sarebbero del tutto contrari all’istituzione di un’area protetta al largo della costa picena. "Il parco marino torna di moda dopo diversi anni e diversi ‘no’ delle passate amministrazioni – commenta il capogruppo in consiglio Lorenzo Marinangeli – Un ‘no’ che viene anche dalla Lega e dal centrodestra: noi da sempre ci schieriamo a fianco della gente di mare e che ha bisogno di lavorare: in questo caso i vongolari, che hanno 57 unità a San Benedetto. Il parco marino comprende 23 chilometri di costa da Altidona al Tronto. Le nostre vongolare non potrebbero pescare più e sarebbero costrette a spostarsi a Porto San Giorgio, dove ci sono altre 30 unità: in questa località quindi sorgerebbero ulteriori problemi per la piccola pesca di quell’area. Mi allineo alle proteste che sono sorte, a suo tempo, nei comuni di Ancona, Numana, Sirolo. La stessa Fossacesia, nella Costa dei Trabocchi, è finita in un mare di lamentele, senza trarne nessun beneficio per l’ecosistema marino. Con l’istituzione del parco non sarebbe possibile nemmeno la pesca sportiva e si scoraggerebbe anche le molteplici attività degli chalet presenti lungo il tratto. Il comune di Cupra ha già dato responso negativo e ora, a dichiararsi, devono essere Grottammare e San Benedetto. Di quante famiglie, di quante persone stiamo parlando? Che risposta economica daremmo a tutte queste persone? E non dimentichiamoci tutto l’indotto che gravita attorno a tutto quel sistema di pesca. Oggi la crisi investe tutta la nazione e, di conseguenza, anche il comparto ittico. La mia impressione è che in Italia si cerchi sempre di portare la pesca a condizioni di scarsa sostenibilità. Tutto il nostro sostegno va ai bisogni della gente e dei lavoratori".