Marinangeli: "Servono più agenti" Spazzafumo: "Arriveranno"

"San Benedetto dovrebbe avere più agenti di Polizia, soprattutto nel periodo estivo. Spero che il sindaco Spazzafumo prema affinché la riviera abbia un organico adeguato alle sue esigenze". È con queste parole che il consigliere in quota Lega Lorenzo Marinangeli esprime tutta la propria preoccupazione per la penuria di rappresentanti delle forze dell’ordine sulla costa picena. "Le priorità politiche del nostro territorio sono tre: sanità, sicurezza e strade – continua il salviniano – bisogna garantire ai cittadini prestazioni mediche e sanitarie opportunamente proporzionate al bacino d’utenza locale, dopodiché è necessario garantire il rispetto delle regole nella città e infine occorre fornire a residenti e visitatori infrastrutture moderne perché vivano entro standard qualitativi più elevati. Mi pare che l’attuale amministrazione stia facendo poco e male su tutti e tre i fronti".

Le considerazioni di Marinangeli giungono dopo la notizia, di metà aprile, secondo cui il Ministero dell’Interno rimpinguerà l’organico provinciale della Polizia di Stato con soli tre ufficiali in più. Una decisione che sa tanto di beffa, visto che pochi giorni prima era stato annunciato un ampliamento di 27 agenti. L’appello al vertice comunale viene fatto, peraltro, alla vigilia della bella stagione. "San Benedetto è meta turistica scelta da decine di migliaia di persone – continua Marinangeli – è impensabile che il nostro sindaco non si adoperi per mettere in sicurezza la città". L’amministrazione, dal canto suo, dichiara di essersi messa in moto per assicurare l’arrivo di agenti durante i tre mesi estivi. "Ne ho già parlato con il questore, e per l’estate la riviera aumenterà considerevolmente il numero di agenti – spiega il sindaco Spazzafumo – stiamo lavorando per definire nei dettagli l’operazione, e ovviamente serviranno nuovi incontri, ma posso assicurare che nei prossimi mesi riceveremo ciò di cui abbiamo bisogno. Ritengo che la base di partenza, per il numero di agenti, sia quanto è stato deciso l’anno scorso". In ambito sicurezza, peraltro, il comune ha provveduto ad aumentare il numero di videocamere, soprattutto in centro: attualmente, considerando le ultime installate tra viale Buozzi e la zona faro, a San Benedetto ce ne sono 200 attive. È ancora presto, invece, per il regolamento per la gestione della movida: gli uffici comunali non faranno in tempo a redigerlo per l’estate, e quindi la pratica slitterà a settembre. Il documento verrà approvato in sostituzione delle ordinanze annuali.

Giuseppe Di Marco