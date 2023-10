Marinangeli:: "Troppe aree abbandonate"

Come porre fine ai bivacchi nel quartiere San Filippo Neri? Alcune zone ricomprese fra via Morosini e via Calatafimi, per lo stato in cui versano, non darebbero abbastanza garanzie di sicurezza ai residenti di zona. A farsi portavoce della protesta è Lorenzo Marinangeli: il leghista, con riferimento alle aree nei pressi delle palazzine ex Santarelli e dell’ex fabbrica Sgattoni, discuterà la questione nel prossimo consiglio comunale. "Porterò un’interrogazione per questa situazione di degrado che va avanti da decenni – afferma Marinangeli – con aree abbandonate a sé stesse, in cui va necessariamente ripristinato il decoro. L’amministrazione deve trovare una soluzione, soprattutto con lo scopo di riappropriarsi di questi ambienti. Va considerato che a breve il Ballarin verrà rimesso a nuovo, quindi il contesto deve cambiare, così come in via Calatafimi, dove la vegetazione cresce incolta e non permette il passaggio sul marciapiede per almeno 80 metri: non si possono lasciare i residenti di zona in questa situazione senza intervenire". Il consigliere riferisce che il quartiere non si sente al sicuro, e propone di migliorare il sistema di monitoraggio di queste zone chiave: "Questo perché – conclude Marinangeli – nei pressi di queste strutture c’è un andirivieni di senzatetto che deve essere adeguatamente monitorato, magari attraverso il sistema di videosorveglianza. E se una misura del genere non dovesse bastare, allora dovrebbero esserci dei veri e propri blitz da parte delle forze dell’ordine". Su sporcizia e incuria, invece, servirebbe un’ordinanza per il ripristino del decoro.