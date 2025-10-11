Marini guida Cna Federmoda

Dopo la conferma di Antonio Scipioni alla guida di Cna Ristorazione e la nomina di Selene Re alla presidenza dei Giovani Imprenditori, per la Cna di Ascoli Piceno arriva un terzo incarico nazionale a certificare la bontà del percorso associativo portato avanti sul territorio.

Nei giorni scorsi, il Consiglio nazionale elettivo di Cna Federmoda si è riunito a Roma per fare il punto sulle prospettive che attendono il settore e sulla direzione da intraprendere in vista del mandato associativo 2025-2029. Per l’occasione, di fronte a un’ampia platea di imprenditori del settore, accompagnata dal direttore Cna Ascoli Piceno Francesco Balloni, dalla responsabile Cna Federmoda Ascoli Piceno Irene Cicchiello e dalla presidente Cna Federmoda Ascoli Piceno Beatrice Straccia, Doriana Marini è stata eletta presidente nazionale Cna Federmoda.

Imprenditrice sambenedettese, parte integrante del direttivo Cna Federmoda Ascoli Piceno dal 2011 e presidente Cna Federmoda Marche dal 2021, Doriana Marini è amministratore unico e socio della società Dienpi srl, azienda che progetta e realizza accessori moda, lavorazioni, stampe, decorazioni e ricami per abbigliamento, calzature e pelletteria.

"L’attività del prossimo mandato – ha detto – sarà focalizzata su temi strategici per il nostro comparto, come legalità e sicurezza, tutela della filiera, nuovi mercati, formazione, credito, sostenibilità, innovazione, digitalizzazione, welfare per le Pmi e impegno verso i giovani. Il mio primo pensiero va al mio territorio, il Piceno, alle Marche alle Cna territoriale e regionale".