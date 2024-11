Schianto frontale con una betoniera: Marino Moglianesi è morto sul colpo

Ascoli, 28 novembre 2024 – Nello scontro frontale fra una betoniera e una Vitara Suzuki, accaduto ieri mattina alle 9,30 lungo la strada provinciale 237 che da Comunanza conduce ad Ascoli, ha perso la vita Marino Moglianesi, 53 anni, ex dipendente della Whirpool. Sposato con Annarita Sirocchi e padre di una ragazza, era noto in paese, poiché attore e membro della compagnia Gli indimenticabili.

Il conducente della betoniera, N. M. di 60 anni di Amandola, in stato di choc è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Mazzoni. La provinciale è rimasta chiusa per 3 ore, il tempo necessario per permettere ai carabinieri di effettuare i rilievi tecnici e ai vigili del fuoco di liberare la carreggiata. La notizia del tragico evento ha destato profondo cordiglio a Comunanza e non solo. “Una perdita devastante per il paese – ha affermato il sindaco Domenico Sacconi – Marino era una persona straordinaria, generosa e di una genuinità d’altri tempi. Stiamo vivendo momenti difficili per la vicenda Beko, ma questo terribile evento passa in primo piano”. Marino era originario di Amandola e si era sposato a Comunanza con Annarita, anche lei era stata dipendente della Whirpool e quindi entrambi disoccupati, anche se Marino si arrangiava con lavori occasionali. La figlia ieri mattina era a scuola e ha appreso la notizia solo al termine delle lezioni. “In paese regna lo scoramento – ha aggiunto il primo cittadino – Marino era parte attiva della nostra comunità, anche in quella parrocchiale. Era un attore nato amato da tutti”. Lo ricorda bene anche Matteo Ricciardi, ex titolare di un bar del centro che ha chiuso i battenti un paio di anni fa: “E’ una grande tragedia. La notizia è stata un fulmine a ciel sereno. Marino era un simpaticone, gentile con tutti. Era un mio cliente e nel mio locale, ricordo, tenne uno spettacolo proprio con la compagnia Gli Indimenticabili. Nel tratto in cui è avvenuto l’incidente la strada in inverno è sempre bagnata o ghiacciata. Chissà cosa sarà accaduto”. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso verifiche da parte dei carabinieri di Ascoli. La vittima del sinistro, alla guida della sua Vitara, stava scendendo verso Ascoli mentre la betoniera saliva verso Comunanza. Il conducente del camion, nel tratto in cui c’è una semicurva, si è trovato di fronte l’auto ed ha fatto il possibile per evitare il frontale, ma non c’è stato nulla da fare. Marino Moglianesi è morto sul colpo e a nulla sono serviti i soccorsi del 118. Sul posto, anche una pattuglia della stradale di Ascoli. La salma dell’operaio è nell’obitorio dell’ospedale Mazzoni a disposizione della Procura.