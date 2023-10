Mario Biondi al teatro dell’Aquila

Una voce potente, una musica che travolge, un evento da non perdere. Arriva a sorpresa il 29 novembre Mario Biondi, cantante dal timbro inconfondibile, al teatro dell’Aquila per la prima volta. È l’enensimo grande nome di una stagione da incorniciare, Biondi riprenderà a cantare live, con un tour nei teatri, insieme a 18 musicisti, non microfonati. Ma perché questa scelta insolita? "L’idea è rappresentare la verità, solo io avrò un microfono e non so neanche quanto amplificherà. In un momento in cui gli artifici sono la caratteristica preponderante nella musica, io vado in controtendenza e il pubblico dovrà essere necessariamente silenzioso, senza suonerie né vibrazioni nel telefono". Proprio in questi giorni Mario Biondi ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Music Undercover, che vede collaborazioni importanti, come quella coi musicisti Paolo Fresu e Fabrizio Bosso. Biglietti già in vendita a partire da 46 euro.