Mario e Nerina, che festa per i 70 anni di matrimonio

Vissero felici e contenti. E’ la frase che più di ogni altra al mondo racconta la lunga storia di amore di Mario e Nerina, che domenica scorsa, hanno festeggiato 70 anni di amore. Il loro amore ha attraversato il tempo. Mantenere vivo un matrimonio, stare al fianco della persona scelta per il resto dei giorni è una sfida emozionante, che bisogna saper cogliere. Loro ce l’hanno fatta e domenica hanno lasciato Ponte d’Arli, il loro paese, per raggiungere don Adam e festeggiare insieme alla comunità di Maltignano questo meraviglioso traguardo. Mario e Nerina si sono incontrati da giovani, il 30 aprile del 1955 hanno pronunciato il fatidico sì, poi inizia la vita da coniugi: due figli, una bella casa, un giardino, un orto, ogni anno trascorso insieme, un tassello di un grande puzzle che li vede felici e contenti. Oggi hanno: lui 95 anni e lei 91 e un lungo trascorso sempre nel segno del rispetto. A loro un augurio per un’armonia che suggelli i traguardi raggiunti e ne auspichi altri più rari e importanti anche dalla redazione del Carlino.