Mario e Vanda trovati uno di fronte all’altra

Si trovavano seduti in camera da letto, uno di fronte all’altro, quasi come se volessero guardarsi un’ultima volta. È in quel momento che Mario Cutella ha impugnato la pistola e ha sparato un colpo alla compagna, Vanda Venditti, 80 anni. Poi, senza esitazioni, ha puntato l’arma contro se stesso. Una scena ferma nel silenzio, come se il tempo si fosse congelato in quell’appartamento di via Stamira 9. Chi li conosceva parla di due persone tranquille, riservate, unite da un legame profondo. Nessuno, nemmeno tra i parenti più vicini, si sarebbe mai aspettato una tragedia del genere. Eppure, secondo chi indaga, Mario potrebbe aver maturato da tempo quella decisione, schiacciato dal dolore di vedere la donna che amava peggiorare ogni giorno di più.

Da qualche mese Vanda era ospite della Rsa di Massignano, dopo un grave peggioramento delle sue condizioni di salute. Mario, anche lui con problemi fisici, andava spesso a trovarla. Era sempre lui, finché ha potuto, a recarsi in struttura per starle accanto. Ma giovedì aveva chiesto che la compagna venisse riaccompagnata a casa, in via Stamira, "solo per qualche ora", aveva detto. Quella visita, però, si è trasformata nell’ultimo incontro. Intorno alle 17, il personale della Rsa, non ricevendo risposte al telefono, ha raggiunto l’abitazione per riprendere la donna. Quando hanno aperto la porta, hanno trovato entrambi i corpi senza vita, seduti uno di fronte all’altro in camera da letto.

Una vicina di casa ha raccontato un dettaglio che oggi fa venire i brividi. "Volevo andare a trovarla, ma lui mi ha detto che dopo si sarebbe agitata. Mi aveva anche raccontato che lei voleva riportare dei palloncini da una festa che si era svolta alla Rsa", ha riferito. Poi aveva aggiunto che si sarebbero potuti sentire dei colpi dei palloncini che scoppiavano. Parole all’apparenza poco comprensibili che ora assumono un significato diverso, quasi un presagio. Mario era malato, ma le condizioni della compagna da qualche tempo erano molto più gravi. I due non avevano figli. Alcuni parenti vivono tra Marche e Abruzzo, e due nipoti, avvisati dai carabinieri, sono arrivati pochi minuti dopo la scoperta. Mario aveva anche un fratello che vive in Germania.

Sulla vicenda è intervenuta anche la psicoterapeuta Antonella Baiocchi. "Quando la vecchiaia, la malattia e la solitudine spengono la gioia di vivere", scrive Baiocchi. "C’è un dolore che non urla, ma logora. Un dolore che nasce nel silenzio delle stanze di una Rsa, il dramma di chi, impotente, assiste all’esodo inevitabile della persona amata. Qui non c’è odio, non c’è dominio, ma una resa disperata davanti alla malattia e alla perdita della speranza".

Emidio Lattanzi