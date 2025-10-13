Addio a Mario Tirante, leggenda del nuoto: le sue ceneri sono state disperse in mare

San Benedetto (Ascoli), 13 ottobre 2025 – Lutto nella Riviera delle Palme: il mondo del nuoto locale e non solo saluta con profonda commozione una delle sue figure più storiche e amate: Mario Tirante, ex nuotatore, allenatore e fondatore della società Amatori Nuoto di San Benedetto.

“Non è stato solo un tecnico della Federazione italiana nuoto, ma un vero e proprio maestro di nuoto per intere generazioni di atleti e istruttori, tra cui lo stesso presidente nazionale della Fisa Raffaele Perrotta, che proprio con Mario e la figlia imparò i primi passi nell’insegnamento”. In un gesto di profondo rispetto e onore alle sue ultime volontà, “nato nell’acqua ha voluto ritornare all’acqua sciogliendosi in essa come l’antica leggenda del gigante di Sale”, ed è così che proprio il presidente Raffaele Perrotta con la famiglia Tirante ha disperso le sue ceneri in mare, quale simbolico e toccante ritorno alla sua vera casa.

La morte risale a luglio ma le ceneri sono state disperse ieri. “Tutta la Fisa, Federazione Italiana Salvamento Acquatico Acquatico, si unisce al ricordo, ringraziando Mario per la passione, la dedizione e gli insegnamenti che hanno plasmato il nuoto marchigiano”, afferma Perrotta. Il suo prezioso lascito umano e sportivo è oggi custodito e portato avanti dalla figlia, Claudia Tirante, a cui il presidente e tutta la Federazione esprimono la massima vicinanza.

“Ciao Mario – il saluto commosso della Federazione –, i tutti insegnamenti continueranno a nuotare con noi. Arrivederci e grazie di tutto”, concludono dalla Fisa. Condoglianze alla famiglia anche dalla redazione del Carlino.