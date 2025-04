Mario Vespasiani in mostra al Galata museo del mare

Da domani all’11 maggio il Galata Museo del Mare di Genova ospiterà la mostra ‘Heart of the Sea’ dell’artista ripano Mario Vespasiani. Il progetto, realizzato appositamente per il museo, esplora il tema del mare attraverso opere inedite che riflettono sulle rotte dei grandi navigatori, il mistero delle acque e le profondità degli abissi. L’apertura si terrà giovedì alle ore 16:30 alla presenza dell’artista. Heart of the Sea è un evento di alto valore simbolico, da cogliere con attenzione nelle singole opere, ognuna delle quali ha un deciso richiamo alla storia dell’umanità, passata ma anche attualissima. In alcuni dipinti, ad esempio, appaiono aerei da caccia che "riposano" nei fondali marini tridimensionali, depotenziando il loro arsenale offensivo per diventare elementi armonici dell’ecosistema, abitazioni tecnologiche di pesci, molluschi e crostacei. Con queste particolari opere, Vespasiani ha voluto richiamare il fondamentale valore della pace, la fondamentale necessità dell’uomo moderno di convivere in armonia con se stesso, con gli altri e con la natura, annullando ogni forma di conflitto.