Marito orco, seconda condanna. Anni di maltrattamenti su moglie e figlia

Un anno e 15 giorni di reclusione. Questa la sentenza emessa ieri dal giudice del tribunale di Ascoli Angela Miccoli a carico di un uomo di nazionalità indiana residente nella zona montana che a febbraio 2020 era già stato condannato a un anno e cinque mesi di reclusione per le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, reati commessi contro la moglie alla quale rimproverava di non averle dato un figlio maschio. Ed è sempre nei confronti della moglie che avrebbe poi commesso i reati di stalking e violazione della misura per i quali il giudice ha stabilito anche un risarcimento di 4.500 in favore della donna, parte civile con l’assistenza degli avvocati Emiliano Carnevali e Laura Tesei. L’accusa ha chiesto una condanna a due anni e sei mesi. Dopo l’ultimo episodio in casa fu la figlia minorenne a chiedere aiuto ai carabinieri che lo arrestarono. Il fatto risale al 23 agosto 2018 quando l’uomo, in Italia da quasi 20 anni e incensurato, è finito in carcere. La Procura lo accusava di ripetuti maltrattamenti a moglie e figlia minorenne; sarebbero state da lui sottoposte a sofferenze fisiche e umiliazioni morali, arrabbiandosi per futili motivi. Voleva che mamma e figlia trascorressero gran parte del tempo chiuse in casa, aveva da ridire sul loro modo di vestire. La moglie si è costituita parte civile contro il marito a cui carico era stato emesso un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi alla moglie e alla figlia. Ma l’indiano in quel periodo ha eluso questo ordine non pagando gli alimenti così come stabilito dal tribunale di Ascoli e pedinando la moglie oggetto di molestie, insulti gravi e minacce telefoniche: "se ti incontro per strada ti spezzo le gambe e un braccio". Fatti per i quali ieri è stato condannato al termine del processo nel quale è stato assistito dagli avvocati Umberto Gramenzi e Silvia Morganti. L’assistente sociale al giudice del tribunale di Ascoli ha ripercorso quanto emerso durante i suoi approfondimenti relativi ad un padre violento, anche in presenza della figlia. E’ emerso anche che voleva il divieto di avvicinarsi alla famiglia, impostogli dal tribunale di Ascoli. Secondo il racconto dell’assistente sociale sono emerse anche telefonate minacciose alla moglie. In sintesi un quadro poco rassicurante quello esposto dall’assistente sociale durante la sua testimonianza, con conseguenze sia per la moglie, sia la figlia.

p. erc.