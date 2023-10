Marrone che passione. Super sagra ad Arquata

Tra le rassegne autunnali più antiche del territorio c’è senza dubbio quella di Trisungo, che anche quest’anno torna protagonista con ‘Marrone che passione’. Oggi e domani la frazione di Arquata ospiterà gli stand con i migliori prodotti tipici del territorio, primi tra tutti i marroni, cioè la ‘nobiltà’ di quelle che comunemente vengono chiamate castagne. Tutto il territorio arquatano, d’altronde, è ricchissimo di castagneti e i vari borghi si contendono la palma del miglior prodotto, con una particolarità probabilmente unica al mondo: "Tengo a ricordare – precisa con orgoglio il sindaco Michele Franchi – che i nostri marroni arrivano da due parchi nazionali: quello della Laga e quello dei Monti Sibillini. Quale dei due ha i frutti migliori? C’è un solo modo per scoprirlo: venirci a trovare". "Per noi – prosegue Franchi – è un evento molto importante, giunto ormai alla 28esima edizione. Si svolgerà come sempre a Trisungo: quest’anno, per fortuna con qualche difficoltà per i cantieri della ricostruzione, dunque è stato un piacere lavorare ad un’alternativa che rendesse l’evento possibile"