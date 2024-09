Marta Blue a Ripatransone. Ecco la misteriosa mostra

Surreale e misteriosa la fotografia di Marta Blue vola dal New York Times Building a Ripatransone. La pista di atterraggio è la galleria ‘Fiuto Art Space’ di Alex Urso, che ancora una volta è riuscito a stupirci curando una mostra originale e all’avanguardia. ‘Summer of Fear’ è il titolo assegnato a questa folgorante rassegna di scatti, parte dei quali inediti, tratti dalla produzione più recente dell’artista lombarda, già creative director e fotografa per testate come New York Times, Vogue e Libération. A cavallo tra sogno e realtà, piacere e dolore, occulto e natura, le fotografie di Marta Blue sono pensate per creare un cortocircuito nell’osservatore. È questo l’intento del percorso fotografico (realizzato in collaborazione con i partner tecnici Mobiltesino e Imprinthink) in esposizione fino al 6 ottobre: una selezione che raccoglie alcune delle serie dell’artista, comprese le due opere più recenti, mai esposte: Igor e As Above, So Below. Alla base della ricerca fotografica di Marta Blue c’è il tentativo di affrontare "la teoria del trauma transgenerazionale, che trova le sue fondamenta nel concetto di inconscio collettivo elaborato da Jung". A spiegarlo è l’artista stessa che, partendo da un’indagine sull’ipnosi regressiva, affronta un viaggio dentro se stessa, alla ricerca delle motivazioni e delle forme dei suoi traumi, senza escluderne le oscure discendenze genealogiche.

"Ogni elemento è collocato nel punto esatto in cui si trova con l’intento di dare vita a immagini illusorie, estremamente cinematografiche, ma che nella loro finzione riescono a toccare le corde più profonde della nostra sfera privata", spiega il curatore della mostra, Alex Urso. Per informazioni contattare info@fiutoartspace.com 388.6040199.

Valeria Eufemia