Martedì grasso all’insegna dei carri in riviera

Torna il carnevale a San Benedetto ed è subito un successo. Migliaia di persone, domenica pomeriggio si sono riversate in piazza Giorgini, sul viale Buozzi e lungo il percorso, dove sono sfilati i carri ed i gruppi mascherati. Soddisfatta l’assessora Cinzia Campanelli che ha visto ampiamente ripagato l’impegno organizzativo, suo personale e dell’amministrazione comunale. Sul tracciato sono sfilati 7 carri, tre dell’Associazione "Amici del Carnevale: "E la magia inizi", "Attenti, c’è lo squalo" e "Eccoci arrivati", ai quali si sono aggiunti "Il Re Leone", "Quattro salti in padella", "Nastronati" e "110% c’è rafatt lu caprott", arrivati da Castignano e Ripaberarda. Oggi, per la seconda sfilata, la polizia locale, d’intesa con gli organizzatori, ha previsto alcune modifiche all’ordinanza relativa alla viabilità tese a ridurre i disagi per la circolazione. Il circuito dei carri allegorici è stato ridotto e questo da un lato consentirà agli spettatori di attendere meno tempo tra il passaggio di un carro e l’altro, dall’altro lato saranno restituiti alla circolazione e alla sosta importanti spazi. Non saranno chiusi al traffico né l’ultimo tratto del lungomare, che rimarrà transitabile per chi è diretto a nord, né i parcheggi delle piazze Caduti del Mare, Chicago Heights e Sciocchetti. I carri, percorreranno, infatti, piazza Giorgini, via Milanesi, viale Marinai d’Italia, via Fiscaletti, viale Colombo e di nuovo piazza Giorgini.