Martedì riparte ’Nuovi spazi musicali’

Al via martedì la 44esima edizione del Festival di musica d’oggi ‘Nuovi spazi musicali’ curato dalla compositrice Ada Gentile. La rassegna, al suo decimo anno di svolgimento ad Ascoli (prima si teneva a Roma), si articolerà in 6 concerti, con ingresso libero, all’auditorium ‘Neroni’, il 10, 13, 15, 17, 20 e 24 ottobre. Quest’anno verranno presentate cinque ‘operine tascabili’ buffe dei compositori Sonia Bo e Michele Sganga (il 10 ottobre), Giuseppe Merletti e Andrea Parissi (il 15 ottobre), Domenico Turi e Ada Gentile (il 24 ottobre). Il 13 ottobre verrà proposto un concerto particolarmente invitante, con due giovani percussionisti, Luca Ventura e Ludovico Venturini, che eseguiranno opere, in prima italiana, di autori di vari Paesi, insieme a un brano in prima assoluta del giovane compositore romano Emanuele Ricci. Il 15 Ottobre andrà in scena, in prima assoluta, un’operina per ragazzi scritta a 4 mani dai compositori marchigiani Giuseppe Merletti ed Andrea Parissi. Nel quarto appuntamento (il 17 ottobre) sarà impegnato il noto gruppo francese ‘Accroche Note’ che eseguirà, oltre a brani di Ravel, Debussy, Dusapin, Aperghis, Bouchoureliev, due nuove opere commissionate per l’occasione ai compositori Marcello Panni e Claudio Ambrosini. Il 20 ottobre sarà la volta del pianista spoletino diciottenne, Edoardo Riganti Fulginei, con un programma altamente virtuosistico e con brani classici di Chopin e Ravel insieme ad opere di Ligeti, Stravinsky, Skrjabin e Polaczyk. Il concerto di chiusura, invece, vuole essere un omaggio a Sandro Cappelletto. Accademico di Santa Cecilia, musicologo, conduttore di rubriche radiofoniche e autore di numerosi libretti d’opera, tra cui quelli dei compositori Domenico Turi e Ada Gentile, i suoi lavori vengono proposti all’ascolto il 24 ottobre.

Lorenza Cappelli