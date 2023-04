Martellate all’auto e minacce Viene scarcerato e ricoverato "Incapace di intendere e volere"

Era incapace di intendere e di volere il pakistano 36enne finito sotto processo con l’accusa di lesioni aggravate, minacce aggravate dall’uso di un’arma e danneggiamento per fatti avvenuti a Monsampolo il 29 agosto del 2022. Nei confronti dell’imputato, difeso dagli avvocati Emidio Premici e Maria Grazia Greco, il giudice Domizia Proietti ha emesso una sentenza di assoluzione, basandosi su una perizia a cui l’extracomunitario fu sottoposto dal dottor Angelo Barioglio dopo l’evasione dagli arresti domiciliari dello scorso 7 settembre (per la quale è stato assolto) successiva all’arresto avvenuto proprio per i fatti accaduti a Monsampolo. Il giudice ha anche stabilito che il pakistano deve essere sottoposto ad una misura di sicurezza di due anni, per cui è stato scarcerato e ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto per le cure stabilite dallo psichiatra; andrà poi in libertà vigilata in una clinica con divieto di uscire dalle 20 alle 8 e, se il quadro clinico lo consentirà, sarà accolto in una Rems delle Marche. Il 29 agosto 2022 il pakistano cominciò a colpire con un martello la macchina di una donna, minacciando poi un vicino di casa intervenuto. "Si è avventato verso di me, aveva un coltello con la lama seghettata, come quelli da pane, e ha cominciato a sferrare fendenti cercando di colpirmi. Ho preso una pala che avevo lì per i miei lavori e mi sono difeso, pur senza colpirlo. Lui invece è riuscito a ferirmi al fianco e al collo" ha raccontato la vittima dell’aggressione.

L’aggressione del pakistano è stata accompagnata da frasi minacciose: "Vi uccido, morirete tutti, stanotte vi ammazzo, vi taglio la gola" diceva a me e agli altri presenti mimando il taglio della gola con un pezzo di vetro che poi ha scagliato contro di noi" è ancora il racconto del teste che ha consegnato un video registrato con le telecamere di sicurezza della sua abitazione che hanno ripreso tutta la scena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. "A loro alcune persone amiche e parenti del pakistano hanno consegnato un coltello, ma non è quello che aveva usato e che è agli atti del processo" ha aggiunto l’uomo residente a Monsampolo. Ha testimoniato durante il processo anche la proprietaria di un’auto danneggiata dall’extracomunitario. "Mi ha prima minacciata e insultato dandomi della donnaccia, poi si è calato pantaloni e mutande mostrandosi nudo e quindi ha colpito ripetutamente la mia auto con un coltello, causando danni gravi" ha detto la donna. Peppe Ercoli