Martina Censori al consiglio Anci:: "Gli enti protagonisti"

Al primo Consiglio Nazionale Anci del 2025, che si è tenuto a Roma presso il Campidoglio, nella prestigiosa Sala della Protomoteca ha partecipato anche la consigliera comunale di Monteprandone, Martina Censori, eletta come consigliere nazionale Anci. "Essere presenti a questo importante appuntamento – dichiara Censori – significa portare la voce del nostro territorio in un contesto nazionale, dove si prendono decisioni fondamentali per i comuni. La partecipazione numerosa di amministratori da tutta Italia dimostra quanto sia forte la volontà di rendere i nostri enti locali protagonisti del rilancio del Paese".

Durante l’incontro, il presidente del Consiglio Nazionale Anci, Marco Fioravanti, ha evidenziato l’importanza di un’associazione sempre più vicina ai territori. Tra i temi affrontati durante il consiglio, la riforma fiscale, le politiche per l’istruzione, il bilancio triennale Anci 2025-2027 e i progetti europei, ma anche il ruolo strategico delle amministrazioni locali nell’attuazione del pnrr. "Le risorse che arrivano ai comuni devono trasformarsi in progetti concreti per le comunità – prosegue Censori – ed è fondamentale che gli amministratori locali abbiano strumenti adeguati".