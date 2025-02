Marzetti: "La sconfitta di domenica è inaspettata"

Che il momento in casa Atletico Ascoli, non sia dei migliori lo conferma il fatto che, come accaduto dopo la sconfitta interna contro il Notaresco venti giorni fa, sia ancora il Direttore Sportivo Mario Marzetti a predicare calma e serenità in un ambiente demoralizzato dagli ultimi risultati. L’anno 2025 finora è stato davvero povero di soddisfazioni con sei punti in 9 giornate. Peggio hanno fatto solo Fermana (che pure ha vinto lo scontro diretto) e Isernia. Marzetti la sconfitta con il Roma City è arrivata inaspettata soprattutto dopo il gran primo tempo chiuso in vantaggio. Cosa sta succedendo? "La sconfitta di domenica è sicuramente inaspettata perché, visto il gran primo tempo, nessuno pensava ad un ritorno del Roma City, che resta comunque una squadra infarcita di individualità importanti . Avevamo impostato la gara come sempre, tendendo il pallino del gioco e costruendo occasioni che, anche domenica, ci avrebbero consentito di chiudere la prima frazione con più reti di vantaggio. Il periodo che stiamo vivendo però ci porta a subire le situazioni negative alla prima disattenzione. Sapevamo delle difficoltà del campionato ma l’obiettivo prefissato è ampiamente alla nostra portata e faremo di tutto per raggiungerlo". Prima della sosta ci saranno due impegni fondamentali contro Castelfidardo e Avezzano: gare complicate? "I prossimi due impegni saranno difficili come del resto tutte le partite che affrontiamo dall’inizio del campionato. All’andata, il Castelfidardo fu bravo a metterci in difficoltà. Una squadra neopromossa, costruita intelligentemente e con un allenatore preparato che fa giocare bene le sue squadre. Per l’Avezzano parlano gli ultimi risultati e in particolar modo la vittoria con la Sambenedettese. Anche grazie ai nuovi acquisti sono riusciti a porsi in una situazione di classifica più tranquilla. L’Atletico Ascoli dovrà affrontare queste partite con il doppio dell’attenzione e provare a dare una svolta ai risultati visto che le prestazioni ci sono sempre state".

