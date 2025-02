Marzetti: "Tanti i punti positivi nel nostro percorso"

Le parole del direttore sportivo Mario Marzetti pronunciate prima nello spogliatoio dell’Atletico Ascoli e poi ai giornalisti, hanno provato a riportare quel pizzico di serenità necessario per affrontare le ultime nove gare stagionali con la voglia di chiudere bene. Mister Simone Seccardini rimarrà saldamente al suo posto sicuramente fino a fine stagione, per cui c’è solo da lavorare e agguantare quando prima la salvezza aritmetica. Ed in questo, la compagine del Patron Graziano Giordani ha apprezzato la schiettezza della società bianconera nel ribadire che l’obiettivo principale è il mantenimento della categoria e che non devono esserci particolari assilli sulla conquista di un posto playoff, nonostante gli investimenti fatti sia la scorsa estate che nel corso del campionato.

"All’inizio dell’anno la società ci ha chiesto di mantenere la categoria e di capire, strada facendo, se ci fosse la possibilità di fare qualcosa in più – ha ribadito Marzetti – Vista la maggiore difficoltà del torneo rispetto alla scorsa stagione, abbiamo quindi deciso di puntellare la squadra con giocatori importanti. In questo girone sono infatti entrate squadre come Ancona, Recanatese, Teramo e Fermana. Tutte società con un passato nei professionisti. Eravamo consapevoli che le difficoltà sarebbero arrivate, per questo dobbiamo mantenere la serenità e la consapevolezza che con il lavoro ne usciremo. D’altronde il percorso di crescita è in linea con quello che ci eravamo prefissati con la società – ha proseguito il dirigente dell’Atletico Ascoli – Siamo cresciuti nella qualità del lavoro, nell’impegno e nelle competenze. Sono tanti i punti positivi di questo percorso. Il prossimo obiettivo è il Castelfidardo che dovremo affrontare con la fame e la voglia della partita decisiva. Sono convinto perché vedo i ragazzi lavorare sul campo, vedo lo staff e tutta la società unita e compatta per arrivare insieme all’obiettivo. Testa a domenica sperando di portare a casa questo risultato che manca da qualche settimana".

Valerio Rosa