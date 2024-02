Maschere e balli, va in scena il ‘Beautiful Cult Party’

Un appuntamento fisso nel periodo di carnevale che ogni anno richiamare molti appassionati di tutte le età della media Valtenna. Sabato 10 febbraio con inizio alle 20 prenderà il via all’hotel San Paolo di Piane di Montegiorgio, il ‘Beautiful Cult Party’. Una manifestazione promossa da un gruppo di amici che quest’anno celebrerà il 10 anni, si è fermato solo nel periodo della pandemia, il tutto all’insegna del divertimento e dello stare insieme. Si partirà con una succulenta cena ricca di molte prelibatezze e piatti della tradizione realizzata in collaborazione con lo staff dell’hotel San Paolo. Durante la cena, ci saranno giochi e premiazioni ai costumi e gruppi mascherati a tema, che porteranno tutti gli ospiti indietro nel tempo all’insegna della spensieratezza. La serata sarà animata dal gruppo musicale i ‘Warsavia’, e dopo cena con Dj set. Per informazioni e prenotazioni 340-8921576 (Paolo).

a.c.