Maschere e coriandoli. Tutto pronto per i carri

Lo spirito del Carnevale ha preso il via ed è in piena esplosione di colori e divertimento, con la magia festosa che caratterizza questo periodo dell’anno. Il taglio del nastro per il Carnevale sambenedettese c’è stato giovedì grasso, al Palasport Bernardo Speca, con il tradizionale carnevale dei bambini: coloratissimo e partecipatissimo di bambini di tutte le età che si sono divertiti con balli, animazione, bolle gigante, l’esibizione del mago: per loro, inoltre c’è stato anche un regalo. Ieri pomeriggio in piazza Cristo Redentore è stata la volta della sfilata dei gruppi mascherati e giochi per bambini: l’evento organizzato dal Circolo dei Portodascolani, si è aperto con il corteo festoso che ha visto anche l’esibizione degli sbandieratori, partito dalla Caserma Guelfa. Oggi il tuffo nel carnevale sarà completo, con il primo dei due appuntamenti con la sfilata dei carri allegorici, in programma alle ore 15 in piazza Giorgini. A presentare i due eventi sarà lo showman e cantante Stefano Tisi, con l’animazione targata Feed Good Show e il coinvolgimento delle scuole di danza Cesar Dance Studio di Domingo Cesar e Sensual Salsa. Associazione Amici del Carnevale, comune, comitati di quartiere, e tanti giovani si sono impegnati con forte sinergia, con l’obiettivo di ridare vita in modo importante ad una tradizione che in passato era molto sentita e quello del 2025, grazie ad un nuovo spirito che accomuna la città e grazie alla disponibilità dei nuovi spazi a disposizione per la costruzione e la custodia dei carri, sembra essere l’anno zero di una nuova vita. Tre carri arriveranno da Castignano e uno da Ripaberarda, mentre saranno quattro, i carri allegorici dell’associazione, che sfileranno: L’ultimo ghiacciaio, Come se sona se balla, Alice e il carnevale delle meraviglie e Il treno dei desideri. Saranno rispettivamente accompagnati dai gruppi mascherati dei comitati di quartiere, mentre il gruppo Bella Coggg, con i comitati di quartiere Marina di Sotto e Sant’Antonio si uniranno alla sfilata (ritrovo alle 14 davanti al monumento Lavorare, lavorare...). Ognuno di loro potrà mascherarsi come crede, indossando l’ormai celebre maglia, da acquistare dalle 10 alle 12 davanti allo stesso monumento e il ricavato sarà destinato all’Associazione Le Ali della vita: in questo modo il carnevale si arricchirà grazie alla solidarietà (partecipazione aperta anche a coloro che già sono in possesso della maglia). La sfilata si rinnoverà martedi 4 marzo, quando ad unirsi al carnevale sambenedettese arriveranno i carri da Castel di Lama e Comunanza. La storia del Carnevale sambenedettese sarà al centro del Lunedì del Circolo dei Sambenedettesi, in programma domani alle 17.30 al Museo del Mare.

Stefania Mezzina