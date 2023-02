Mascherina d’oro a Enzo Impiccini

E’ stata assegnata a Enzo Impiccini la ‘Mascherina d’oro 2023’, mentre la mascherina d’argento, sempre per l’edizione 2023, è andata a Ugo Capriotti. Per i premi speciali, il Premio Pignoloni 2023, in memoria di Ottorino Pignoloni, è andato a Enrico De Santis, mentre il Premio Sandro Riga 2023 per la promozione della tipicità della cultura ascolana è andato ad Armando Macchia e Armando Falcioni con la mascherata ‘Quisse è geluse de me’. Il Premio Lattanzi è stato assegnato a Franco Silvestri, mentre il Premio ‘Maschera Comunicattiva’ di Radio Ascoli alla mascherata ‘La spentarella’. Una premio è stato consegnato come riconoscimento al notaio Nazzareno Cappelli che da tanti anni si occupa della verifica delle votazioni. Il concorso fotografico su Instagram è stato vinto da Veronica Virgulti.