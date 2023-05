Mascherine e tamponi, nuove regole in ospedale ad Ascoli

Ascoli, 9 maggio 2023 – Dal primo maggio, in seguito all’entrata in vigore dell’ordinanza firmata dal Ministro della salute Orazio Schillaci, negli ospedali ci sono nuove regole, decisamente meno rigide, per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine e l’effettuazione dei tamponi. Nell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, le indicazioni attuative concordate con la direzione medico di presidio e con le direzioni dei distretti sanitari prevedono l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale solo nei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, ovvero cardiologia e Utic, chirurgia, nefrologia e dialisi, ematologia, geriatria, medicina, medicina d’urgenza, neurologia e stroke unit, oncologia, ortopedia, patologia neonatale, pneumologia, rianimazione, urologia.

Per quanto riguarda, invece, l’esecuzione in Pronto soccorso del tampone diagnostico per infezione da Sars-Cov-2 , l’Ast di Ascoli ha disposto che sarà effettuato solo su utenti che presentano una sintomatologia suggestiva sulla base dell’indicazione medica. "Dal primo maggio, per entrare in ospedale – dice Giancarlo Viviani della direzione medica del presidio unico ospedaliero dell’Ast di Ascoli – la mascherina non è più obbligatoria, lo è solo nei reparti in cui ci sono pazienti immunodepressi. Negli ambulatori non è obbligatoria, a meno che non ci sono, altresì, immunodepressi come ad esempio quello di oncologia. Sempre dal primo maggio abbiamo ripristinato tutti i posti nella mensa, come prima del Covid. I tamponi, invece, saranno effettuati solo su pazienti sintomatici per fini diagnostici".

Nel frattempo, la medicina d’urgenza dell’ospedale ‘Mazzoni’ che si trova al terzo piano del nosocomio è stata riconvertita in pulita (era Covid). "Sia nella Murg di Ascoli che in quella di San Benedetto – continua Viviani – abbiamo destinato due posti letto per l’isolamento di pazienti positivi al Covid-19. In questo momento dovrebbero esserci solo due ricoverati con Sars-Cov-2, uno al Mazzoni e uno al Madonna del Soccorso, ma non ci sono più criticità".

Secondo l’ultimo report del Servizio salute della Regione Marche i positivi al Covid-19 diagnosticati in una settimana nella provincia di Ascoli sono stati 49, in tutta la regione 438. Le persone positive ricoverate nelle strutture sanitarie marchigiane sono 48. Intanto, si sono conclusi ieri i colloqui degli aspiranti direttori per le Ast, la prossima settimana potrebbero già esserci le nomine.