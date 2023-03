Massa avvisa: "Attenzione alle truffe"

Il primo cittadino di Offida, Luigi Massa, lancia l’allarme e invita i residenti a prestare molta attenzione per evitare truffe. "Ho ricevuto – dichiara il sindaco – segnalazione di telefonate, ricevute da utenti relativamente anziani, in cui persone che asseriscono di star effettuando un’indagine conoscitiva per conto della Regione Marche, richiedono informazioni circa le abitudini della vita quotidiana cercando di estorcere informazioni personali. Invito a fare attenzione e a non assecondare tali richieste". Purtroppo anche nei paesi che un tempo venivano considerati a riparo da fenomeni di microcriminalità ci sono vittime di raggiri. I furfanti sono vestiti elegantemente e bene informati, spesso insospettabili. Proprio ad Offida qualche tempo fa i furfanti si sono presentati da una signora, proprietaria di un terreno in vendita, hanno chiesto informazioni, mentre la signora si prodigava a dare tutte le spiegazioni possibili un complice le entrava in casa, dopo aver forzato gli infissi le ha razziato soldi e gioielli. Usciti con la refurtiva i ladri si sono complimentati con la signora, che aveva un bellissimo orto, quest’ultima ha regalato anche gli ortaggi, quindi doppio bottino. Verrebbe da dire oltre il danno anche la beffa.

m.g.l.