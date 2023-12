Massa fa il bilancio e apre le sfide del 2024:: "Nuova candidatura e Carnevale in grande"

Il sindaco di Offida Lugi Massa, nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, ha fatto il punto delle cose fatte e di quelle da fare, annunciando che si ricandiderà per le prossime amministrative. Infatti nel 2024 Offida si prepara per due importanti sfide: il rinnovamento del consiglio comunale e le celebrazioni per i 500 anni del Carnevale storico. Sul piatto della bilancia ci sono tanti investimenti che ruotano intorno ai 27 milioni di euro, "4.900 euro per ogni cittadino" ha chiarito il sindaco Massa. Sui programmi futuri il sindaco assicura che al momento si potrà imbastire solo un canovaccio, tutto da disegnare. "Il Covid, le guerre, la crisi economica – ha proseguito il primo cittadino – sono stati eventi inaspettati, che hanno cambiato sia la vita dei cittadini che le scelte amministrative. Non sarò qui ad elencare tutto quanto abbiamo fatto, l’accento lo abbiamo posto e lo porremo su aspetti per noi determinati: l’istruzione, il sociale, la cultura e le infrastrutture. Mi preme sottolineare che non abbiamo ritoccato le tariffe. Questa cittadina si prepara alle sfide future: tra tutte l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione della scuola 0-6 anni, che rappresenterà un autentico fiore all’occhiello, il recupero dell’ex mattatoio, che verrà destinato ad accogliere il Sieber, ma siamo orgogliosi anche di tanti servizi che riusciamo a garantire; il centro diurno per gli anziani Beniamino Forlini, (presente il presidente Quinto Mensietti), abbiamo riaperta la biblioteca".

La società Energia Offida si integrerà alla società Dea energia, che ha sede ad Osimo, una scelta dettata dalle nuove disposizioni in campo nazionali. Alla conferenza stampa oltre a Quinto Mensietti presidente del Forlini, erano presenti il vice sindaco Davide Butteri, gli assessori Isabella Bosano, Cristina Capriotti, Maurizio Peroni e il presidente della Pro Loco Tonino Pierantozzi, che ha sottolineato che si sta lavorando per preparare Offida ai festeggiamenti dei 500 anni del Carnevale storico: "E’ stato costituito un comitato per preparare al meglio ai festeggiamenti; si partirà il 13 gennaio, durante il quale si terrà un convegno sul Carnevale, la festa proseguirà il 17 gennaio, data ufficiale di inizio festeggiamenti del Carnevale offidano seguiranno tantissimi appuntamenti. I documenti attestano che il Carnevale storico offidano ha inizio in modo, diverso da quello che è stato trasmesso, nel 1524, ai festeggiamenti si aggiungerà un veglione a tema".

Maria Grazia Lappa