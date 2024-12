Massa: "Offida forte e coesa con lo sguardo rivolto al futuro"

Si è tenuta ad Offida la conferenza di fine anno, il sindaco Luigi Massa, forte del rinnovato sostegno dei cittadini, ha sottolineato l’importanza di riprendere il cammino amministrativo con una squadra arricchita da nuove energie. Dopo un quinquennio di successi, si apre una nuova fase con obiettivi ambiziosi: dall’approvazione di un bilancio previsionale solido che guarda al 2027, fino a investimenti di rilievo come il nuovo polo 0-6 anni (che verrà inaugurato a settembre), la realizzazione del nuovo polo scolastico per il quale saranno affidati i lavori nei primi mesi dell’anno, la riqualificazione dell’ex mattatoio, destinato a ospitare l’Istituzione Sieber.

Tra le altre priorità figurano la manutenzione delle cinte cimiteriali e la riqualificazione di Via dei Martiri della Resistenza. "Offida è grande – dice Massa – anche grazie alle associazioni che operano sul territorio, in particolare la Pro Loco che costituisce uno dei grandi elementi collettività per tutte le iniziative di alto livello che svolge nel corso dell’anno".

Il capogruppo Stefano D’Angelo ha evidenziato l’importanza della partecipazione collettiva. Responsabile di lavori pubblici, sisma e Pnrr, il vice sindaco Davide Butteri ha messo in luce l’importanza della sinergia tra Amministrazione e uffici, che ha portato significativi finanziamenti a Offida.

Isabella Bosano ha ribadito l’impegno verso le fasce più deboli della popolazione e la collaborazione con l’istituto scolastico per educare a un uso consapevole del digitale. Marica Cataldi ha sottolineato il valore della Cultura e dell’associazionismo come pilastri soprattutto per le piccole comunità. Tra i successi recenti, il rilancio della biblioteca e il sold-out del Colibrì Festival.

Fabio Amabili ha annunciato la stesura del nuovo regolamento per i dehors e l’implementazione della raccolta differenziata e inoltre la ricostituzione del gruppo di Protezione.