Massetti: "Che successo il torneo storico allo Squarcia". Logo per i 70 anni della Quintana, vince Patricia Peroni

A pochi giorni dalla prima edizione del torneo storico, andato in scena il 6 gennaio al campo Squarcia, che ha visto tra i vincitori i cavalieri di Porta Romana e Porta Maggiore, Lorenzo Melosso e Lorenzo Savini, rispettivamente nella sfida al bersaglio e in quella all’anello, proseguono le celebrazioni per il Settantennale della Quintana di Ascoli. Nei giorni scorsi è scaduto il bando per la realizzazione del logo dedicato a tale ricorrenza. Sono stati consegnati a mano, o spediti per posta, alla sede dell’ufficio Quintana, circa 40 bozzetti che successivamente sono stati esaminati dalla commissione. Entusiasta il magnifico messere e sindaco Marco Fioravanti, così come il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti, per la grande partecipazione riscontrata dall’iniziativa. La commissione, dopo una complicata valutazione ha comunque decretato che il bozzetto vincitore è quello realizzato dall’ascolana Patricia Peroni, che ha frequentato l’istituto d’arte ‘Licini’. A breve si svolgerà una presentazione ufficiale del nuovo logo del Settantennale, dunque, alla presenza della stessa autrice, ma anche del sindaco e del presidente Massetti. Quest’ultimo, intanto, è tornato a parlare del torneo storico che il giorno dell’Epifania ha richiamato centinaia di spettatori al campo dei giochi. "Per la prima volta siamo riusciti ad avere un campo che, a gennaio, ha potuto ospitare un raduno di atleti di altissimo livello – commenta Massetti –. Ma ancor di più è stato un momento di condivisione, confronto e amicizia che ha superato ogni più rosea aspettativa. Chi conosce questa organizzazione, sa che è la prima volta che all’inizio dell’anno, i è entrati allo Squarcia con un campo pronto, in sicurezza, che ha potuto aprirsi ad esperti e esordienti. Una giornata all’insegna dello sport e del grande amore per cavalli e giostre. Un successo inaspettato, anche di pubblico, che ha permesso a tutti di provare lo Squarcia nella sua atmosfera di magia e passione".

Matteo Porfiri