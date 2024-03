Massi: "E’ sfida a tre, vedremo chi vincerà"

"Per noi ogni partita sarà una finale, così come lo sarà per il Campobasso, ma anche per L’Aquila, tutte e tre meriterebbero di salire. La sfida sarà a tre, io lo avevo pronosticato e a tre è diventata, quindi vedremo chi sarà il più bravo, ma tanto di cappello al Campobasso che sta facendo un grande campionato. Noi ci speriamo, anzi noi stiamo lavorando per farcela". Così il presidente Vittorio Massi, martedì sera ospite di ‘Ritmo di Samb’ su Vera Tv. Nulla è ancora perso, questo ha voluto dire il patron rossoblù. D’altra parte mancano ancora otto gare da qui alla fine del campionato con 24 punti ancora in palio a dispetto dei 4 di ritardo che la Samb ha sui molisani. "Andiamo avanti – ha continuato il presidente – di domenica in domenica, sarà entusiasmante, vivremo partite al cardiopalma, però ci siamo, il bello è esserci". Da qui alla scelta del neo tecnico Alessandrini che ha bagnato il debutto a Termoli con una vittoria e domenica si appresta all’esordio al Riviera delle Palme contro il Notaresco. "L’ultima parola è sempre del presidente, De Angelis e Fanesi mi hanno fatto il nome di Alessandrini, e poi io ho detto che ero d’accordo, lui era entusiasta. Ho incontrato il mister – ha continuato Massi - prima della partita, domenica, e mi ha fatto un’ottima impressione, mi ha detto ci vediamo a fine gare quale che sarà il risultato e a fine partita mi ha detto ‘abbiamo un’altra settima per lavorare’, insomma va dritto per la sua strada, sa quello che deve fare, è un uomo di esperienza". Pentito di non aver optato prima per l’esonero di Lauro? "Con Lauro abbiamo condiviso il programma di partenza, riconfermato, poi, a Natale, abbiamo rinforzato la squadra perché ci credevamo, ma domenica abbiamo visto che c’era un distacco dello spogliatoio. Non sono pentito poiché alla fine Lauro ha perso una gara fasulla a Campobasso e poi con Senigallia dove dovevamo vincere. Il rammarico è più per quelle gare come quelle con l’Atletico Ascoli e altre, dove ci siamo fatti del male da soli, ma non possiamo dire che Lauro abbia lavorato male". Poi, a prescindere da come si concluderà il campionato Massi conferma il consulente Fanesi e il ds De Angelis per la prossima stagione: "Ho conosciuto due uomini di calcio, coerenti e competenti, se c’è Massi ci sono Fanesi e De Angelis". Massi ha parlato anche dello stadio: "Ragioniamo sull’affidamento diretto, lavoriamo su questa strada, sulla progettazione, prima il Ciarrocchi, poi il Riviera. Ora pensiamo alla Samb, ad oggi ha vinto il Campobasso, ma le gare si devono giocare tutte". Infine sul rifiuto del Chieti di posticipare l’orario della gara in notturna: "Un danno grande, ma non me la prendo con il Chieti. In questi casi la federazione dovrebbe fissare sin da subito la notturna". s. v.