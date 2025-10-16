Massi:: "Ero sconvolto, invece è stata un’idea brillante"

L’attesa è quasi finita per il popolo della Riviera che finalmente dopo tantissimi anni potrà tornare a sfidare gli storici cugini rivali. Il campionato di C che sta vedendo i rossoblù impegnati nel girone B, assieme all’Ascoli appunto, è iniziato oltre le aspettative. E questo non ha potuto che alimentare l’entusiasmo di una tifoseria troppe volte costretta a soffrire più del dovuto per le note vicende societarie poco felici. Stavolta le premesse sembrano esserci tutte per tornare a vivere il fatidico derby con orgoglio e passione. Sul campo potrà accadere certamente di tutto, ma l’obiettivo finale resta fisso nella mente di società, tecnico e squadra. Il pranzo condiviso è stata l’occasione anche per il presidente Vittorio Massi di esprimere il suo pensiero. "È stata una bellissima giornata – sostiene –, ringraziamo il vescovo Monsignor Palmieri, che con la sua proposta, inizialmente mi aveva sconvolto, ed invece alla fine è stata un’idea brillante ed unica. Questo momento è stato una vittoria dello sport, che, come diciamo sempre, deve essere inclusivo. Oggi vince lo sport. Vinciamo noi. Vincono la Samb e l’Ascoli. Adesso aspettiamo le partite in campo. In bocca al lupo a tutti!". Ancora un turno dividerà le due squadre più gloriose del Piceno. La Samb sabato sarà di scena sul campo del Livorno per provare a smaltire la rabbia patita dopo il ko interno con il Ravenna. L’Ascoli invece andrà a Carpi nel posticipo del lunedì sera col vento in poppa per la recente serie di sei vittorie consecutive. Poi sarà di fatto derby.