Massi ha fiducia nella sua Samb: "A oggi nessuno ci ha messo sotto"

"Non ho alcun dubbio su Palladini. Non è a rischio". Così il presidente della Samb Vittorio Massi dinanzi ai giornalisti, ieri sera poco dopo essere uscito dalla sala stampa del Riviera delle Palme. "In queste prime cinque partite – dice il patron rossoblù – nessuno c’è stato superiore. Certo nel primo tempo abbiamo accusato un calo fisico e su questa cosa ci penserà il prof. Di Renzi. E’ stato veramente brutto. Però debbo dire che non ho visto un Carpi superiore alla Samb. Abbiamo incassato il gol quando stavamo riassestando la difesa dopo l’uscita di Dalmazzi. L’abbiamo regalato. E’ bastata una distrazione e siamo stati puniti. Poco prima Eusepi, pescato da Candellori, ha avuto l’occasione per passare in vantaggio. E’ stata una partita equilibrata, il Carpi non ci ha messo sotto".

Resta comunque il fatto che la Samb è uscita sconfitta dal Riviera delle Palme per la seconda volta consecutiva e che nelle ultime tre gare, due le ha perse ed una pareggiata a Piacastagnaio. La situazione si complica un po’ anche se il campionato è appena iniziato. Si sono giocate, infatti, solo cinque partite. Su chi vede una Samb in difficoltà per quanto riguarda l’organico a disposizione di Palladini non all’altezza per la Serie C, Massi risponde così. "La rosa c’è –-sentenzia – e lo dimostrano le partite finora disputate. Non abbiamo mai subito il gioco degli avversari. Nessuno ci ha messo mai sotto. A Gubbio abbiamo disputato un partitone, con la Pianese potevamo vincere. Il Carpi è venuto a San Benedetto per non perdere e nel secondo tempo si è abbassato ma noi non siamo stati bravi a sfruttare questa situazione di gioco. Avevamo Konatè al quaranta per cento e ci ha penalizzato un primo tempo troppo remissivo. Lo ripeto, Palladini non rischia".

Poi c’è anche la questione Sbaffo a tenere banco. Altri quindici minuti per il Re Leone in cui ha dimostrato di essere in buona condizione. "E’ recuperato – è sempre Massi che parla – ed ha avuto più minuti. Ho visto un gran lancio per Konatè ed anche l’impegno è stato massimale. Si gioca comunque in undici e la formazione la decidono i mister. La Samb c’è, restiamo tranquilli – conclude il patron rossoblù – e pensiamo alla gara con il Perugia. Io soffro più di tutti". Grande la delusione tra la tifoseria rossoblù che dopo la vittoria in Coppa Italia e le prime due positive giornate di campionato (vittoria col Bra e pari in rimonta a Gubbio) avevano fatto la bocca ad un campionato privo di tribolazioni. Ma la Serie C è un campionato totalmente diverso da quello dominato lo scorso anno. In più ci sono i tre derby con l’Ascoli che alzano ulteriormente la tensione. La Curva Nord al termine della gara con il Carpi ha chiesto massima determinazione ed attaccamento alla maglia. La risposta, domani a Perugia.

Benedetto Marinangeli