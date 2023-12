Massi prepara il futuro della Samb. Oggi si decide il destino di Lauro

Trascorsa la pausa natalizia, la Samb riprenderà oggi gli allenamenti. E sempre oggi il presidente Vittorio Massi dovrebbe sciogliere ogni riserva sulla guida tecnica della squadra. Dopo il ko nell’ultima di andata contro la Vigor Senigallia, la Samb dovrebbe andare avanti con mister Maurizio Lauro, almeno alla luce di quelli che sono stati i confronti tra il presidente, il consulente Massimiliano Fanesi, il ds Stefano De Angelis e lo stesso allenatore, alla vigilia di Natale. Il "deciderò io" pronunciato dal patron sempre alla vigilia di Natale potrebbe far presagire un colpo a sorpresa ma in quel caso, allora, significherebbe che neppure il ds Stefano De Angelis ha ancora la fiducia della società. In discussione andrebbero anche tutte le scelte di mercato fatte su misura per lo schema di gioco di Lauro. Difficile che la società decida per un ribaltone simile tanto più che al di là del dicembre nero in cui la Samb in quattro gare ha collezionato solo due punti e perso la vetta della classifica, la squadra è comunque seconda, a tre punti dalla capolista Campobasso e vanta il miglior attacco del girone. Il tecnico rossoblù ha anche il contratto fino al 2025. Insomma la situazione è delicata. Il presidente Vittorio Massi si è preso i suoi giorni per riflettere ed oggi dovrebbe sciogliere ogni riserva. Stamattina dovrebbe tenersi un nuovo summit tecnico della dirigenza. Quali che saranno le decisioni, certo è che se la Samb vuole cambiare dovrà farlo ora che c’è la sosta per dare eventualmente il tempo ad un nuovo allenatore di lavorare con la squadra prima della ripresa del campionato il 7 gennaio. Giorni di riflessione se li è presi anche il ds De Angelis che sta lavorando al mercato per rinforzare la squadra.

Ufficializzati il centrocampista classe 2005 Moussa Touré (che ha già esordito contro la Vigor) e l’esterno d’attacco del ’98 Luca Senigagliesi (potrà essere impiegato alla ripresa del campionato), oggi, si unirà alla squadra il 30enne Francesco Bontà. Il centrocampista doveva arrivare prima di Natale ma poi è rimasto bloccato a casa con l’influenza. L’ex Gubbio avrà bisogno di tempo per rientrare in condizione, non è infortunato ma non gioca da tre mesi, nel frattempo si è comunque allenato regolarmente. E poi dovrebbe arrivare l’attaccante della Recanatese Daniel Giampaolo, 28 anni. Lauro lo ha avuto a Castelfidardo. Il calciatore vuole la Samb e la Samb attende solo che rescinda il suo contratto con i leopardiani. Salvo colpi di scena e ribaltoni nello staff la questione dovrebbe chiudersi a breve. Giampaolo potrà essere utilizzato solo dalla partita sul campo della Tivoli, il 14 gennaio, e cioè a distanza di un mese dalla sua ultima presenza in giallorosso. Infine, oggi, saluterà Danilo Alessandro che risolverà il suo contratto con la Samb. Già prima di Natale aveva postato sui social una foto con i compagni di squadra per ringraziarli e salutarli.

s. v.