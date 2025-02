Massi: "Restyling Ciarrocchi, acceleriamo"

"Dovremmo presentare il progetto del ‘Ciarrocchi’ entro un mese. Il lavoro dei tecnici è quasi giunto al termine, abbiamo seguito le indicazioni emerse nell’incontro con il comune. Siamo, insomma, in dirittura d’arrivo". È con queste parole che Vittorio Massi fa capire di voler portare a termine quanto prima la pratica dell’impianto sportivo in Sentina. Pratica che prevede la presentazione del progetto rivisitato in base a quanto detto dagli uffici comunali nei mesi scorsi. Infatti, nel marzo 2024, la Samb di Massi aveva protocollato un progetto di riqualificazione che prevedeva la realizzazione di una tribuna scoperta, spogliatoi, palestra e campi da padel, per un investimento complessivo di 2,5 milioni. Al tempo stesso, al civico 124 di Viale De Gasperi si sta studiando la possibilità di un affidamento diretto del campo, sulla base del decreto 38/2021 e a fronte della suddetta iniziativa di restyling. Nei mesi scorsi emerse però la necessità di stralciare la tribuna scoperta. In un incontro di inizio ottobre, il vicesindaco Tonino Capriotti e l’assessore allo sport Cinzia Campanelli incontrarono Massi ed altri referenti della Sambenedettese per trovare una quadra sul tema: le parti, allora, si accordarono sulla necessità di riportare la struttura del ‘Ciarrocchi’ alla piena fruibilità e valutare i passaggi verso il potenziamento delle capacità dell’area sportiva.

È stato dunque concordato di concentrarsi sulla messa a norma della tribuna del ‘Ciarrocchi’ e nella revisione del progetto affinché comprenda inizialmente solo le strutture essenziali per il funzionamento dell’impianto, e procedere nel più breve tempo possibile verso la concretizzazione di quanto messo su carta. Sulla questione dell’agibilità della tribuna, a novembre, furono Nicolò Bagalini e Andrea Traini a presentare un’interrogazione in consiglio comunale. La risposta fu affidata allo stesso Capriotti, che illustrò i passaggi da fare: "Noi – disse l’assessore ai lavori pubblici – siamo già d’accordo con il presidente Massi e con la società sportiva nel fare un riepilogo di tutti i documenti relativi ai lavori fatti al ‘Ciarrocchi’, che vanno certificati. L’impegno della società sportiva è quello di fornirceli: appena arriveranno saranno portati in commissione di vigilanza, per la valutazione e il rilascio dell’agibilità. A quel punto saremo pronti per affrontare il nuovo discorso che riguarda l’articolo 5". La questione dell’agibilità, insomma, è d’importanza tutt’altro che secondaria.

Giuseppe Di Marco