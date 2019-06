Ascoli Piceno, 1 giugno 2019 - Un boato ha rotto, giovedì pomeriggio, il silenzio del piccolo centro di Balzo di Montegallo. Erano circa le 18, quando due enormi massi sono caduti rovinosamente lungo la strada provinciale 89 che collega Balzo ad Arquata, bloccandola. In quel momento Stefano Valentini, proprietario insieme alla moglie Antonella Rovedi del ristorante ‘Lo Spuntino’, stava transitando sulla strada e solo per miracolo è rimasto illeso, ha evitato che i due massi gli piombassero addosso.

A provocare la frana molto probabilmente sono state le eccezionali precipitazioni che in questi giorni stanno mettendo a dura prova l’intero territorio Piceno. «Siamo stati tutti molto fortunati – racconta Stefano Valentini – quei massi se fossi passato mi sarebbero piombati addosso, è stato un miracolo evitare tutto questo. Una fatalità che comunque avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. Quel tratto di strada infatti, ogni giorno è percorso da auto. Un evento straordinario che proprio in quel momento la strada fosse vuota. Per fortuna – prosegue Valentini – alle 18 il cantiere della casa di fronte, il nostro B&B , che è in ristrutturazione dopo i danni del terremoto, era chiuso altrimenti le conseguenze potevano essere molto più pesanti. Ho sentito un boato secco, pensavo si trattasse di un incidente stradale. In quel momento c’era una pioggerellina, niente lasciava pensare a quanto è accaduto. Non nascondo che mi sono allarmato e preoccupato. Quando ho realizzato cosa era successo sono rimasto profondamente scosso, mi sono riversato sulla strada per vedere se ci fossero stati feriti o auto coinvolte. Subito è stato informato il Comune e di conseguenza la Provincia, che ha provveduto a rimuovere i massi e a mettere in sicurezza la zona. Non nascondo che siamo esasperati, prima il terremoto, che ha distrutto il paese, tutte le conseguenze e poi la pioggia, stiamo vivendo momenti molto complicati».