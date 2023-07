Massignano accoglie il Coro polacco 'Passeres Dei' per una giornata di musica sacra

Giornate speciali per la comunità di Massignano che ha ospitato il Coro polacco ’Passeres Dei’ nella chiesa di San Giacomo Maggiore, dove ha eseguito brani di musica sacra in latino e polacco, in parte a cappella mentre altri accompagnati dall’organista massignanese Luigi Del Prete. Il Coro proviene da Bialystok, una città al confine con la Bielorussia. Il gruppo è composto di circa 40 elementi, principalmente da ragazze di età compresa fra i 5 e i 17 anni. La direttrice del gruppo, Maria Wròblewska è una cantante lirica e regista di spettacoli per bambini presso il teatro comunale di Bialystok. Il parroco don Wojciech aveva fatto un sopralluogo a Massignano nel mese di aprile scorso prima di affrontare la trasferta con il Coro parrocchiale e gli accompagnatori. Ospiti dell’Hotel ’Villa Aniana’, in accordo con il parroco don Osvaldo, il coro ha allietato più volte la messa.