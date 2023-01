Massignano e buche nelle strade Minoranza all’attacco

Le condizioni delle strade sono sempre al centro delle attenzioni dei cittadini e quindi anche delle Amministrazioni comunali che faticano a trovare le risorse per tenerle in ordine. Un fenomeno che interessa grandi e piccoli Comuni come Massignano, dove l’esponente della minoranza Valter Speca, trova giornalmente terreno fertile nell’evidenziare i tratti di strade disastrate lungo gli oltre 33 chilometri di rete che raccorda l’intero territorio, dalla collina al mare, su una superficie di 16,4 Kmq, dove vive una comunità di circa 1600 persone. Strade per la maggior parte rurali, larghe fra i 3 ed i 4 metri, che sono prive di canalizzazioni per lo smaltimento delle acque piovane. L’amministrazione Romani ha avviato un programma di asfaltatura, che si sta sviluppando in più anni, per arrivare a una sistemazione decente e duratura. Ultimamente l’amministrazione ha messo in campo, complessivamente, 92 mila euro per sistemare il tratto di strada comunale San Patrizio, un altro tratto nella vasta contrada Marezi, la strada di Fonte Trufo e la strada Del Trivio. Il progetto esecutivo delle opere è stato eseguito dal responsabile tecnico comunale, architetto Aldo Pasqualini. I fondi derivano dalle sanzioni per violazioni del codice della strada (in particolare da quelle rilevate con autovelox).