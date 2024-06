Massignano e Carassai avanti con Romani e Michetti

Riconfermati i sindaci di Massignano e Carassai. Il sindaco uscente Massimo Romani ha ottenuto 419 preferenze pari al 43,33 % ed avrà in consiglio 7 rappresentanti. Al secondo posto si è piazzato Marino Mecozzi con 314 voti pari al 32,47%, avrà due seggi, al terzo posto Roberta Lazzarini con 186 voti pari al 19,23% con un seggio. Non avrà alcun rappresentante in consiglio Enrico Fioroni che ha ottenuto solo 48 preferenze pari al 4,96%. Dunque il sindaco uscente Massimo Romani è stato riconfermato per il terzo mandato, superando lo scoglio Mecozzi che già aveva governato Massignano per due mandati.

A Carassai è arrivata la riconferma anche per il sindaco Gianfilippo Michetti con 319 voti su 692 votanti, con il 46,10% per cui porterà in consiglio 7 rappresentanti. L’avvocato Tiziana Pallottini ha avuto 258 voti pari al 37,3%, avrà due seggi e Vincenzo Polini con 94 voti, pari al 13,6% avrà in consiglio un solo seggio.