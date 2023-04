Massignano festeggia i Santi

Oggi è festa grande nella contrada Villa Santi di Massignano per la ricorrenza dei Santi Felice e Adaucto, patroni della località lungo la Valmenocchia. E’ una ricorrenza antichissima, che ma che l’amministrazione comunale e gli stessi cittadini stanno tenendo in vita cercando di rilanciarla. Dopo le semifinali della gara di bocce organizzata dalla Polisportiva Regina Pacis e la gara di Briscola a 36 coppie, con primo premio di 500 euro, svoltesi ieri, il programma delle iniziative di oggi si apre con il raduno di auto e moto d’epoca a cura dell’associazione la "Manovella del fermano". Alle ore 10 è previsto l’arrivo della Banda musicale Città di Massignano, alle 10,30 la messa solenne accompagnata dal coro parrocchiale cui farà seguito la processione. Nel pomeriggio, alle 14,30 ci saranno le finali della gara di bocce e alle 15 lo spettacolo musicale di Lucrezia e la Settimio band, spettacolo che poi riprenderà dalle 19, dopo la Messa delle 18. Per i bambini gonfiabili ed altre attrazioni.