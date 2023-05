Massignano, la convenzione con Monti Azzurri nel mirino del Pd

Il comitato direttivo del Partito Democratico di Massignano, segretario Elio Anastasi, con una nota ufficiale invita l’Amministrazione comunale a revocare definitivamente la delibera di convenzione col Consorzio Monti Azzurri e a verificare la possibilità di stipulare un accordo per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale con Comuni limitrofi quali Cupra Marittima, Campofilone e Montefiore. Una decisione, quella assunta dai consiglieri di maggioranza che preoccupa cittadini ed esponenti politici. "I democratici di Massignano sono seriamente preoccupati per le diffuse proteste di cittadini ed amministratori di varie parti della regione dove opera il Consorzio – si legge nella nota alla stampa di Elio Anastasi – Troppa priorità ad operare nelle zone a più alta densità di traffico per fare multe a tappeto, a discapito del servizio di prevenzione. Va rilevato, peraltro, che nel corso del 2022 il Comune di Massignano ha introitato col servizio autovelox, gestito in proprio, circa 300mila euro. Tali risorse, con una gestione del servizio affidata ad altri, saranno veicolate in gran parte altrove. Del servizio che si intende affidare al Consorzio Monti Azzurri non si conoscono i costi per il Comune, non si conoscono i programmi e le strategie negli ambiti della polizia stradale, ambientale, edilizia e commerciale. La stessa deliberazione, poi ritirata dal sindaco per approfondimenti, manca dei pareri di legittimità degli uffici comunali preposti, si tratta pertanto è un atto illegittimo".