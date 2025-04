Massignano, l’attacco del consigliere Silla:: "Sul trasporto scolastico c’è disparità"

Il consigliere di ‘Partecipazione’ partito di minoranza nel comune di Massignano, Miche Silla, in una nota evidenzia la disparità di trattamento tra il trasporto scolastico che le famiglie devono pagare tutti i mesi e quello per accompagnare bambini e ragazzi ai centri estivi, che avverrà gratuitamente. "Perché il trasporto è pensato come incentivo per il centro estivo, organizzato dal comune e poi gestito da privati – scrive il consigliere Silla – e non lo è per la scuola dell’obbligo? Un servizio pubblico essenziale come il trasporto scolastico, che garantisce l’accesso all’istruzione, resta a carico delle famiglie, mentre per le attività extra scolastiche private si garantisce la gratuità. Una disparità che lascia senza parole". Per il consigliere di minoranza si tratta di una decisione che, da un lato rappresenta un sostegno alle famiglie che iscriveranno i figli al campo estivo, dall’altro solleva interrogativi.