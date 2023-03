Massignano mette all’asta Palazzo Santini

Massignano in controtendenza. Mentre tutti i comuni sono a caccia di fondi per ristrutturare edifici storici, e li hanno anche trovati, l’amministrazione Romani mette all’asta Palazzo Santini, costruito dalla nobile famiglia Santini nel 1700: fu residenza nobiliare, caserma dei carabinieri e infine, divenuto proprietà del Comune sede di alcune Associazioni e della scuola di ceramica, mentre attualmente è non in uso e in parte inagibile. L’edificio, dichiarato di interesse storico-architettonico, si sviluppa su quattro livelli: seminterrato, terra, primo e secondo, oltre al sottotetto. L’immobile si estende su 951 mq e comprende anche un’area cortilizia di 320 mq. L’importo d’asta, (per la seconda volta dopo che l’anno scorso era andata deserta), è di 214.090 euro. Per partecipare all’asta pubblica, ad offerta segreta, per l’alienazione dell’immobile occorre presentare l’offerta su moduli reperibili in Comune, entro le ore 13 del 3 aprile 2023. La storica struttura sembra essere sposa promessa di un possidente straniero, che se ne sarebbe invaghito, secondo le voci che corrono in paese. Vedremo se sarà così.