"Massima attenzione sulle infiltrazioni"

L’associazione dei costruttori edili ha ravvisato un netto cambio di passo negli ultimi 2 anni. Lo ha spiegato Carlo Trestini, vice presidente Ance nazionale. "Percepire questa sensazione di ottimismo è il punto di vista vincente per il futuro – sostiene –. Tantissime le imprese all’opera per un totale di 70mila lavoratori impegnati. La scommessa da vincere è riportare la vita in questi territori. Abbiamo più di cento scuole edili in ogni provincia. Per completare tutto sono previsti 26 miliardi e 2,6 sono già stati pagati. Un passaggio importante per snellire le procedure è l’elasticità sull’adeguamento dei prezzi senza dover essere costretti ogni volta a dare spiegazioni alla corte dei conti". Altro tema di non poco conto è il pericolo di infiltrazioni mafiose nei cantieri. "I protocolli di legalità sono strumenti molto importanti per garantire una tutela avanzata a tutti gli imprenditori – sostiene Alessandro Genovesi, segretario generale di Fillea-Cgil –. In questo momento la ricostruzione non sta generando grandi sacchi di lavoro nero". Presenti anche Enzo Pelle (Filca-Cisl) e Francesco Sannino (Feneal-Uil).