Massimi e Strazzella nell’albo d’oro

Stefano Massimi e Minerva Strazzella hanno scritto i loro nomi nell’albo d’oro della Maratonina di Centobuchi. Il classico appuntamento di inizio anno, perfettamente organizzato dall’Avis Monteprandone – Podistica Centobuchi, ha richiamato nella cittadina picena centinaia di atleti provenienti sia dalle Marche e sia dalle regioni limitrofe. Giunta alla 34° edizione la Maratonina di Centobuchi, si è svolto, nella gara principale, sulla distanza di km 21,097, ed è inserita nel calendario nazionale delle maratone e delle mezzemaratone della Fidal del 2025. La partenza e l’arrivo della competizione si sono svolti nella Piazza dell’Unità. Il percorso pianeggiante non è stato comunque privo di insidie per i tantissimi partecipanti che hanno affrontato la mezza maratone anche come preparazione e test per le prossime gare. La cronaca ha fatto registrare tra gli uomini la vittoria di Stefano Massimi dell’Atletica Vomano il quale è riuscito a far fermare il cronometro sul tempo di 1:08:32. alle sue spalle si è classificato Fabio Sirocchi dell’Asa Ascoli con il tempo di 1:11:36 mentre sul terzo gradino del podio è salito Nicolò Di Gaetano di Cologna Spiaggia con il tempo di 1:13:25. Tra le donne la vittoria è stata conseguita da Minerva Strazzella dell’Avis San Benedetto con il tempo di 1:27:38 mentre al secondo posto si è classificata Marcella Mancini della Marà Avis Marathon di Cupra Marittima con il tempo di 1:27:45 e al terzo posto Giorgia Cilla della Porto San Giorgio Runners con il tempo di 1:29:38. Oltre alla mezza maratona si è svolta anche una gara sulla distanza di undici chilometri. A tagliare per primo il traguardo è stato l’ex azzurro Denis Curzi della podustica Avis Monteprandone – Centobuchi con il tempo di 41:57 alle sue spalle è giunto Michelangelo D’Errico della Petruzi Runners Teramo con il tempo di 41:58 al terzo posto Gianmarco Di Gregorio della Marà Avis Marathon di Cupra con il tempo di 43:46 e al quarto posto il bravissimo Flavio Nardini della Runcard con il tempo di 44:46 il quale ha preceduto la prima delle donne ovvero Matilde Marchetti della Collection Atletica Sambendettese che ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 46:01.

v.b.