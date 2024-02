Massimi trionfa nella mezza di Centobuchi

La 33esima edizione della Maratonina di Centobuchi organizzata dalla Avism Monteprandone-Podistica Centobuchi è stata vinta da Stefano Massimi dell’Atletica Vomano con il tempo di 1:06:31. Al secondo posto si è classificato Luca Palmieri della Space Running con il tempo di 1:15:07 e sul terzo gradino del podio è salito Cristian Truncellito della Runners Teramo con il tempo di 1:17:00. Tra le donne la vittoria è stata ottenuta da Caterina Cavarischia del Team Monti Azzurri con il tempo di 1:25:56 mentre al secondo posto si è classificata Marcella Mancini della Marà Avis Marathon che ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1:28:20 e al terzo posto Monica Foglia del Gruppo Podistico Montorio con il tempo di 1:29:50. La splendida giornata di sport è servita anche per far cimentare i numerosi runner presenti anche sulla distanza degli undici chilometri. In questa gara la vittoria è stata ottenuta da Oscar Lozano Garcia dei Runners Teramo e Barbara Mariano della Petruzi Runners Teramo.