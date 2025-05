Massimiliano d’Eramo nominato consigliere nazionale del Sap

Massimiliano d’Eramo, attuale segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia (Sap) di Ascoli, è stato nominato consigliere nazionale e membro dell’Esecutivo Nazionale del Sap al termine del congresso nazionale del sindacato, svoltosi a Roma dal 13 al 15 maggio. Un riconoscimento importante che rappresenta una significativa occasione di rappresentanza per le istanze delle forze dell’ordine del Piceno. Le nuove responsabilità affidategli, infatti, permetteranno una presenza più incisiva del territorio nei tavoli in cui si decidono politiche e misure a tutela degli operatori di polizia. Il congresso, ospitato nella capitale, ha visto la partecipazione di delegazioni da tutte le province italiane e di importanti rappresentanti istituzionali tra cui i ministri Matteo Piantedosi e Matteo Salvini, numerosi parlamentari e il Capo della Polizia Vittorio Pisani. Il tema centrale dei lavori è stato ’La tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, quale presupposto per il progresso e la convivenza civile’.

p. erc.