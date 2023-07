Massimiliano Ratta lancia il suo primo brano, "I will be here"

La canzone s’intitola "I will be here" (Sarò qui), l’autore è Massimiliano Ratta, di San Benedetto, laureato in scienze motorie, insegnante di Pilates è da sempre appassionato di musica, pianista e compositore. I will be here e’ la sua prima pubblicazione musicale ufficiale e l’ha registrata nello Spring studio di Marco Primavera, ad Acquaviva Picena. E’ uscita il 7 luglio scorso. Il brano è in inglese, genere Synth Pop-Rock, si ispira alle sonorità musicali ed al sound anni 80 dei Simple Minds, INXS, Depeche Mode. "I will be here trasmette un messaggio positivo e di fiducia verso il genere umano – afferma Massimiliano Ratta - Racconta di un uomo che trova se stesso e salva la propria anima comprendendo l’importanza di aiutare gli altri". È stato girato un video clip all’alba, sulla spiaggia tra Cupra Marittima e Grottammare, che uscirà sui canali YouTube ed i vari social nei prossimi giorni. Intanto Ratta sta lavorando già alla realizzazione di un album che uscirà il prossimo anno.